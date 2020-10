Vídeo: Raissa e Mirella batem boca após formação da roça em 'A Fazenda'

Após a formação da sétima roça de "A Fazenda 2020", Raissa Barbosa e MC Mirella entraram em forte discussão na sede do reality show da RecordTV pelo fato da modelo dizer, no programa ao vivo, que virou as costas para a funkeira por se sentir ignorada.

"Toda vez ela quer tocar no meu nome. Ela é dissimulada. Olha o que a menina faz. Eu nem mais tô na dela e ela fica falando. O mais bonito é ela assumir que está errada", disse Mirela sobre Raissa.

"Mi, deu desse assunto. Você se defende e ela se defendeu. Respira, por favor. Já deu desse assunto", pediu Stéfani Bays. A funkeira, no entanto, não ouviu o pedido da amiga no confinamento e partiu para a discussão dentro da sede.

FOI NESSE MOMENTO QUE A RAISSA ENTERRO A PARTICIPAÇÃO DA MIRELLA, Q ORGULHO RAISSA #afazenda12 #FicaRaissa #RocaAFazenda pic.twitter.com/LJ7h0nsQLW — Vai assistir la fora! (@realitysBrazils) October 28, 2020

"Mano, você sempre precisa falar de mim. Ela é assim. Ela quer sempre falar. Sempre quer tocar no assunto", criticou Mirella.

Raissa justificou os motivos que a levaram a não salvar Mirella da última roça. "Eu só justifiquei o porque do afastamento. Você virou as costas pra mim. Te dei abraço e chamei de amigo. Mas o que aconteceu? Continuou com as costas viradas pra mim. Pra que vou salvar uma pessoa que virou as costas para mim. Quando eu briguei com a Carol, me desculpei com ela no ao vivo. Você lembrou da amizade no dia da minha decisão".

"Te tratei mal? Te respondi mal? Você perguntou porque o porque eu tava daquele jeito? Você é falsa. Você não tem coração e surta com todo mundo", atacou a funkeira.