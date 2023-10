Vídeo: Rachel detona Jenny em Hora do Faro: 'Empoderada pela maldade'

Ela foi sabatinada pelos jornalistas Chico Barney, Keila Jimenez e Felipeh Campos. Rachel reviu vídeos de sua participação no reality, inclusive o momento de sua expulsão do programa. Ao ser questionada sobre o que acha de Jenny Miranda, a loira respondeu: "Maldosa, ela se sente poderosa, empoderada pela maldade. Indigna de ter um palco, ela roubou meu sonho, a minha casa, e ela tirou de mim". Questionada por Rodrigo Faro sobre quem não deveria vencer A Fazenda 15, Rachel disse: "Fico entre Jenny e Simioni, mas nenhum desse grupo merece".

Na tarde de domingo (22), Rachel Sheherazade, participante expulsa de A Fazenda 2023, participou do programa Hora do Faro (RecordTV).

