Vídeo: Nathália critica Rachel Sheherazade após ser eliminada: 'fala difícil demais, não entendia'

"Ela fala difícil demais, tinha muita coisa que eu não entendia.", disse Nathália durante entrevista à Cabine de Descompressão, com Lucas Selfie. Ela foi eliminada com 5,77% dos votos ao disputar a roça contra Rachel e Lucas Souza, que seguem no jogo.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.