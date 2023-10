Vídeo: Kally abandona jogo da discórdia após ser chamada de 'piranha'

Jenny continua: "Não sou obrigada a beijar sua boca nojenta. Você é uma bêbada, não sabe beber, não bebe. Você é uma piranha!" Kally questiona: "Eu sou o quê? O Brasil tá vendo!" Jenny: "Teu marido está lá fora vendo você querendo beijar mulher". Kally: "Eu beijo boca de mulher e ele sabe, não tô fazendo nada escondido, e primeiro: não é marido, é namorado e talvez nem esteja mais namorando". Depois da treta, Kally abandona a dinâmica no meio. Ela vai para a sede chorando e Lucas acompanha a amiga. Os dois se abraçam e o ex de Jojo ajuda a cantora. Kally: "Ela é suja, amigo!" Lucas: "Maldosa! Ela contou uma história totalmente errada. A verdade prevalece. Você não desrespeito.

Kally abandonou o jogo no meio. Tudo começou quando Rachel chamou Jenny como "manipuladora" e Lilly como "marionete". Essa escolha fez relembrar a treta do absorvente, que aconteceu na festa de sexta (13). Na ocasião, Jenny Miranda e Lily Nobre acusaram Kally de jogar um absorvente íntimo no vaso sanitário da sede. A mãe de Bia Miranda acusou a cantora de tentar beijá-la três vezes: "Ela bebe toda vez, ela cai, você tentou me beijar três vezes e eu falei que não gosto. Isso é assédio. Não sou obrigada a beijar sua boca. Não é não, para homem e para mulher". Kally responde aos gritos: "Por favor advogados, estou sendo acusada de assédio".

