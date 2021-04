Vídeo: Gil prevê paredão com Rodolffo: 'os bolsominions votando em mim'

Na sala da casa do "BBB 21", durante a madrugada de hoje, Gilberto ouviu João Luiz comentar que irá votar em Rodolffo por tê-lo magoado com comentário sobre o seu cabelo e fez piada sobre sua provável ida ao paredão do reality show da Rede Globo com o cantor. Após combinarem de votarem em Rodolffo na formação do décimo paredão, o doutorando em economia comentou ter tido medo de ser rejeitado pelo público pela saída da amiga Sarah, mas agora está confiante para seguir no jogo.

Eu acho que não sou odiado, não. "Eu não acho que você é odiado. Não tem como odiar", brincou João. Em seguida, Gilberto se diz ciente de que deve ser indicado ao paredão pela líder Viih Tube e prevê paredão apertado com Rodolffo. No máximo, vai ser um paredão apertadinho com os bolsominions votando em mim. João Luiz caiu na risada com a declaração do brother. Não tem como te odiar, Gilberto. Sério! O doutorando em economia ainda declarou que se sair vai ficar nas redes sociais participando dos mutirões para ajudarem seus amigos a irem para final do programa. Se sair amigo, vou dizer 'vou ficar no twitter fazendo mutirão contra'.