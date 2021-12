Vídeo: Ex-BBB Bil Araújo é o segundo finalista de A Fazenda 13

É o único de seu nome, Brasil! @bilaraujjo está na final do reality ao lado de @marinaferrariof ! #EliminaçãoAFazenda Acompanhe #AFazenda pela @recordtvoficial ou curta a transmissão 24 horas do reality pelo @SigaPlayPlus ! Acesse o https://t.co/sJRe2r7M6I pic.twitter.com/RLeYA8DkPD

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.