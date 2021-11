Vídeo: Day é criticada ao falar que 'nordeste é composto por pessoas de cor

Os internautas não gostaram do que a peoa falou no reality e detonaram sua fala.

“O Sul do Brasil é tudo alemão e português. Porque que a maioria da Bahia e Nordeste são todos de cor? Porque a África... muitos da África fugiram pra cá!”, afirmou a peoa que é de Santa Catarina, sul do país.

Em conversa com peões em A Fazenda 13, nesta segunda-feira (08), Dayane comentou sobre os nordestinos no Brasil. O comentário causou polêmica e a peoa foi classificado como racista.

