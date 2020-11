Vídeo: com votação surpreendente, MC Mirella é eliminada de 'A Fazenda'

A noite de eliminação surpreendeu os peões em 'A Fazenda 12', na noite desta quinta-feira (19). A menos votada pelo público para permanecer no reality foi a funkeira MC Mirella. Ela foi eliminada com 29,44% dos votos e desbancada pelos participantes Stéfani Bays que recebeu 32,91% e Mateus Carrieri, o mais votado pelos internautas, com 37,65% votos.



​Veja o momento da eliminação da funkeira: