Vídeo: Biel revela aos peões que ficou bêbado com Jennifer Lopez

Durante uma conversa na sede da 'Fazenda', nesta terça-feira (09) os peões aproveitaram o tempo chuvoso e relembraram situações engraçadas e marcantes da vida. O funkeiro Biel surpreendeu ao contar que já curtiu uma festa com a cantora internacional Jennifer Lopez.

Biel revela a Lipe e Lucas que já ficou bêbado com Jennifer Lopez! Quem aí imaginava essa?



"Já fiquei bêbado com ela, Jennifer Lopez. Muito louco. Sou amigo do coach vocal dela, aí ele me levou pro show e a gente foi curtir o pós depois, no camarim. Ela é casada com um jogador de basebol, do Yankees, aposentado e ele estava lá. Ficamos tudo louco lá cantando karaokê, postei até uma selfie. Fiquei umas 3 horas bebendo com a J.Lo, sorte que tenho um storie com ela, se não o povo não acredita", contou Biel.