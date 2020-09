Vídeo: Após ser provocada, Jojo Todynho parte pra cima de Biel aos berros

Depois de dias de tensão entre Jojo Todynho e Biel, a funkeira não aguentou e partiu para cima do rapaz neste domingo (27), após ele ficar de deboche logo pela manhã, depois de gerar uma punição de corte de água por não querer ajudar a carregar baldes.



​

Parece que o Biel passou a manhã mandando essas indiretas para a Jojo: #afazenda #afazenda12 pic.twitter.com/FuRgs5ElbJ — instasubcelebs (@instasubcelebs) September 27, 2020 O domingo mal começou, e já temos treta na #AFazenda12.



A casa ficou sem gás por causa da punição causada por Biel e outros peões, ele não estava colaborando com a situação e foi debochar da Jojo, ela com razão ficou irritada e deu um fecho nele.pic.twitter.com/toif3CQMKJ — Informando Pop (@informandopop) September 27, 2020

“Ri agora, Gabriel. Fica de deboche. Você faz graça com os outros, comigo não”, disparou ela, que esculachou o garoto com xingamentos: "Vai tomar no c*, vai se f****", disparou.

Jojo afirmou que o funkeiro passou o dia dormindo enquanto Mariano carregava baldes de água.

Tays, que está ficando com Biel, foi acusada de acobertar o participante, causando irritação em Mirella e Stéfani, que dispararam que não irão tolerar mais hipocrisia e nem passar pano para ninguém.

internautas reclamaram da Record por tentar esconder a briga, tirando do ar as câmeras que mostravam o barrago, mas os gritos de Jojo foram tão altos que foi impossível não ouvir o barulho em todas as outras câmeras.