Vídeo: Alicia e Nadja trocam farpas após jogo dos vasos: 'Filha da p*'

"O Brasil viu todas as vezes que eu contei minha história pra você, falei do meu pai que faleceu pra você e você me trata assim. Você é uma falsa do caralho. Você não tem o mínimo de empatia.", afirmou a irmã de MC Daniel.

"Bota pra fora bebê o que tava dentro de você", disse a ex- do cantor D'Black.

O clima esquentou depois do jogo dos vasos, neste domingo (01), em Fazenda. Nadja e Alicia trocaram farpas durante a brincadeira e as rusgas continuaram quando elas voltaram para a sede.

