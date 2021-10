Victor Pecoraro é eliminado com 22,82% de 'A Fazenda 13'

"Dri, eu curti bastante. É o meu primeiro reality, nunca participei de reality, sempre fui ator. Sempre achei que reality era um jogo e tentei jogar o meu melhor, tentei fugir da roça e é isso! Talvez não seria o momento agora, tem outras pessoas que poderiam ter ido no meu lugar, por não estar no jogo, por fazer da Fazenda um hotel, mas tudo certo, a vida continua", afirmou Victor.

Victor Pecoraro foi eliminado de A Fazenda 13, nesta quinta-feira (14) ao disputar a roça contra Aline Mineiro e Gui Araújo. Ele foi o menos votado pelo público, com 22,82% dos votos. Gui recebeu 25,93% dos votos e Aline Mineiro foi a mais votada para permanecer no programa, com 51,25% dos votos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.