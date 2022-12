Veja a reação de Babi ao saber da desistência de Pétala: "mais uma?"

Bárbara Borges não gostou de saber que mais uma rival desistiu de "A Fazenda 14". A atriz que acaba de retornar triunfante de uma roça falsa, viu com perplexidade a desistência de Pétala Barreiros, que seguiu os passos de Deolane Bezerra.

É isso mesmo pessoal, a Pétala desistiu do programa. Babi perplexa com o que está acontecendo em #AFazenda #Afazenda14 pic.twitter.com/Hf2ocRpO5c — Bárbara Borges (@abarbaraborgess) December 5, 2022



"Quê que tá acontecendo? Ai meu Deus, mais uma… Ah, não", afirmou Babi. "É saiu, optou por sair, saiu mais uma, agora a sobrevivência aqui é quem vai bater o sino. Cada dia tá saindo uma", lamentou a atriz, que se preocupou com o que anda acontecendo com os familiares fora do programa.

O grupo encabeçado por Deolane ficou abalado após a volta de Babi, imaginando que está "cancelado" aqui fora.

A advogada saiu do programa no domingo, após receber uma notícia que a mãe estava na UTI. No entanto, a mãe de Deolane já recebeu alta direto da UTI para casa, e está tão bem que até a irmã da advogada já foi para a famosa festa Farofa da Gkay.

Os peões ficaram preocupados com o que pode estar acontecendo com seus familiares fora do programa.