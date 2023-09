Veja como será a dinâmica da roça nesta semana em A Fazenda

Nesta terça-feira (26), será formada a primeira roça, que eliminará um participante da competição ainda esta semana. Outra prova do fazendeiro será realizada, nesta quarta-feira (27), e na quinta (28), ocorrerá a primeira eliminação do reality.

Tonzão venceu a Prova de Fogo e garantiu o Poder do Lampião. Os perdedores Cezar Black, Lily Nobre e Jaquelline — assim como Nathalia, escolhida por Sheherazade para trocar de lugar com André —, foram para a Baia.

