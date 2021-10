Valentina desconfia de gravidez e teme ser expulsa de A Fazenda

“Imagina se você tiver, mulher?”, pergunta a funkeira. “Rua, né?”, responde a ex-assistente do programa do Ratinho.

Em conversa com Tati Quebra Barraco, Valentina Francavilla contou que está com a menstruação atrasada. Ela confessou ainda estar com medo de estar grávida e ser expulsa da A Fazenda.

