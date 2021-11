Tiago vence prova de fogo pela 2ª vez em 'A Fazenda'

A prova era dividida em diferentes partes. Os peões precisavam montar uma cama de gato, atravessá-la e buscar cinco chaves que abririam cinco caixas com quatro peças de dominó. Os participantes também precisavam levar uma bolinha ao topo de uma parede com furos sem derrubá-la. Vencia o peão que fizesse a prova em menos tempo.

Com a vitória, ele se tornou o dono de dois poderes: o da chama vermelha, que deverá trocar todos os peões da baia por peões da sede, e o da chama amarela que será revelado somente no dia da formação da roça.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.