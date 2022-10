Tiago Ramos volta para A Fazenda após surto e sumiço; entenda o motivo

Tiago Ramos voltou para A Fazenda 14 após desaparecer durante um surto após a festa na manhã deste sábado e explicou para os peões o motivo do sumiço.

TIAGO ESTÁ DE VOLTA! Foi só um susto Graças a deus a nossas orações e vibrações deram certo.



TIAGO ESTAMOS COM VOCÊ pic.twitter.com/a64plDzDjM — Tiago Ramos (@tiagoramosof) October 1, 2022

"Eu tinha falado que ia desistir, aí tive que dormir. Depois, me arrependi, tomei medicação para caralho. Conversaram comigo, tomei injeção para caralho no cu", disparou ele.

O ex da mãe de Neymar recebeu atendimento médico, dormiu e decidiu ficar no confinamento. Ele disse que se machucou durante a festa. "Nunca tive isso nem jogando bola, sei lá o que é. Fui abrir a perna dançando, tomei injeção e fiquei dormindo em um sofá. Parecia pior do que aqui, um quadrado sem ninguém", comentou.

Antes de desaparecer, o modelo que também é jogador de futebol chegou a dar um cotoco para as câmeras e pedir para "fumar um baseado". Ele chocou o colega Pelé Milflows ao soltar: . "Eu queria beber o sangue do satanás". Ramos chegou a pular a cerca do confinamento e ameaçar a tocar o sino.

Tiago falando que queria beber o sangue do satanás #AFazenda



pic.twitter.com/Cd6aBpHHCE — Dantas (@Dantinhas) October 1, 2022

Também foi possível ouvir gritos vindos da sede em um vídeo compartilhado por assinantes do PayPlus.