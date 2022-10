Tiago Ramos se pronuncia pela 1ª vez após ser expulso de A Fazenda

“Se isso [expulsão] aconteceu, foi na hora que realmente precisava acontecer. Então, eu me sinto feliz e honrado de tudo que fiz lá no programa. Tenho muito orgulho de mim, de ter sido o Tiago, esse moleque que conquistou muita gente. Fechou? Amo vocês”, finalizou.

“Pessoal, eu tô muito feliz. Sinceramente, de coração mesmo, por tudo que tá acontecendo, por todos os meus fã-clubes, meus fãs que me ajudaram bastante dentro do programa. Eu tenho muito que agradecer a todos vocês, as mensagens, os vídeos de carinho, tudo é muito emocionante. Fico muito feliz mesmo e espero muito trazer muitas alegrias para vocês, vamos com tudo”, disse.

Tiago Ramos se pronunciou pela primeira vez após ser expulso de A Fazenda. O ex-padrasto de Neymar, como é chamado desde que namorou a mãe do jogador, publicou vídeos nos stories para falar sobre sua participação no reality.

