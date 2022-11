Tiago Ramos pede para retornar para A Fazenda após ser expulso

Após ser expulso de A Fazenda, Tiago Ramos entrou com processo para tentar retornar ao reality rural da Record. Ele brigou com Shayan Haghbin, que também foi expulso.

O ex-peão repostou um vídeo em que o advogado Gil Ortuzai explica o caso. "Como vocês viram, repostei o vídeo do Doutor Gil, a gente tá revisando tudo da minha expulsão, eu e minha equipe jurídica", pediu Tiago.

"Estamos assessorando ele no episódio da expulsão. Assim como a produção apurou minuciosamente os fatos ocorridos, nós também estamos apurando, mas com olhar jurídico. Num primeiro momento, entendemos que ele não deveria ser expulso e perdeu uma chance de continuar na disputa pelo prêmio. Num segundo momento, analisamos o tribunal da internet e verificamos que milhões de seguidores e fãs manifestam no mesmo sentido", diz Ortuzai, advogado do ex-peão.

"Tiago foi agredido verbalmente e também agredido fisicamente, com a expulsão perdeu a oportunidade de continuar no reality. Para essa situação posso citar a teoria francesa da perda de uma chance, utilizada também no nosso ordenamento jurídico", completa.