Tiago Ramos conta reação da mãe de Neymar ao saber de tatuagem com seu nome

“Mas a mídia fez com que isso virasse algo ruim”, relembrou o peão. “Mas ela gostou então?”, voltou a perguntar Pétala. “Gostou, me chamou de louco, mas gostou.. Ficou da hora, ficou bonito” , contou Tiago.

O Tiago disse que a mãe do Neymar chamou ele de louco, mas gostou da tatuagem que ele fez do nome dela. Porém ele cobriu porque ia pra fazenda #AFazenda pic.twitter.com/LfhznnFyW7

Tiago Ramos contou pela primeira vez sobre a reação de Nadine Gonçalves sobre a tatuagem que o modelo fez com o nome da ex.

