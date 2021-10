Tiago Piquilo vence Prova de Fogo em A Fazenda

A prova exigia rapidez e agilidade. Os peões precisavam levar uma bolinha por um circuito sem derrubá-la. Após essa etapa, realizavam arremessos com a bolinha em quatro alvos. Se a bolinha caísse, o circuito precisava ser refeito. O vencedor da prova seria quem realizasse o circuito no menor tempo possível.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.