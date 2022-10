Tiago faz xixi no lugar errado e causa 2ª punição após festa em A Fazenda

"É proibido fazer necessidades fisiológicas fora dos reservados. Por exemplo, dentro do quarto, na baia, na área externa e no box", começou. "Pelo descumprimento dessa regra, o grupo todo será punido. Vocês ficarão 24 horas sem carne. A carne que está na geladeira da cozinha deve ser devolvida imediatamente na despensa", finalizou.

A madrugada após a festa em A Fazenda 14 foi cheia de emoções entre os peões. Tiago Ramos causou a segunda punição da noite após fazer xixi no chão do box de banho.

