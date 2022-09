Tiago e Thomaz batem boca após primeira festa de 'A Fazenda 14'

Tiago e Thomaz tiveram um desentendimento após a primeira festa de "A Fazenda 2022" (RecordTV). Tudo teve início depois que o ator pediu, de modo geral, que as pessoas que levaram bebida do evento para dentro da casa devolvessem para o lado de fora — dessa forma, ninguém levaria punição. O modelo, no entanto, levou as acusações para o lado pessoal. "Que se f*da a punição!", gritou Tiago. "Isso é egoísmo", replicou Thomaz.

Thomáz falando que Tiago tomou cerveja dentro da sede escondido , banheiro da sede. E TIAGO Ramos falando ainda bem que você não tá podendo fumar m4conh4 eita !!!!! Bispo deve tá doido essas horas hahahahah . #AFazenda | #AFazenda14 pic.twitter.com/axUMK6jDEW — Bruno Leicam (@brunomacielof) September 17, 2022

"Por que não falou direto para mim? Vai tomar no seu c*", continuou o modelo. A partir de então, o ex-namorado da mãe de Neymar Jr., que estava sob efeito de álcool, começou a dar indiretas sobre a vida pessoal do rapaz.

"Pelo menos eu não me relacionei com a Larissa Manoela para ir para a Disney", disse Tiago, arrancando risadas do ator. "Vem aqui falar comigo, cara!", continuou.

"Eu não tenho o que falar com você! Você não falou que lá fora a gente se tromba? Lá fora a gente se tromba então, machão", afirmou o ex-"Carrossel" (SBT). "Eu vou virar de costas para você porque você não merece minha face", finalizou. "Sua face? Eu nem sei a sua face, porr*. Porque se eu for falar da tua face agora, é melhor eu ficar calado", rebateu Tiago.