Thomaz se desespera após eliminação de Tati: 'Quero ir embora'

"Que m*rda! Fica calmo", disse a ex-Paquita. "Eu quero ir embora! Eu quero ir embora! Não é possível que ela tenha saído", respondeu Thomaz, chorando. Minutos depois, quando estava um pouco mais calmo, o ator conversou com Babi e Shay — que pediram para o rapaz continuar firme no reality show.

Depois da eliminação de Tati Zaqui em "A Fazenda 2022" (RecordTV), Thomaz Costa não segurou a emoção. O "namorado" da funkeira ficou em choque com o retorno de Vini para a sede e chorou muito no quarto.

