Thomaz diz que Isadora Pompeo está o esperando e mãe da cantora rebate: 'irresponsável'

Depois de beijar Tati Zaqui na festa de "A Fazenda 14", Thomaz Costa desabafou com Bia Miranda, "neta" de Gretchen, sobre 'ter alguém' fora do programa — no caso a cantora gospel Isadora Pompeo.

A Bia dando uma lição no Thomaz, que tem uma pessoa esperando ele aqui fora e mesmo assim beijou a Tati Zaqui. #AFazenda



pic.twitter.com/9o4TyVZut9 — Central Reality #AFazenda14 (@centralreality) September 24, 2022



"Foi sem querer", disse ele aparentando arrependimento após o beijo na funkeira, enquanto Bia dava uma bronca pela atitude com quem estaria o "esperando" fora da casa.

No entanto, a mãe da cantora gospel nega que eles tenham qualquer tipo de envolvimento. Nos Stories do Instagram, ela se irritou com as declarações do rapaz.

"Fala sobre o Thomaz", pediu uma seguidora. " Falar o que? Que ele está sendo irresponsável, que ele criou algo que só faz parte da imaginação dele? Que em nenhum momento a Isadora deu ou disse algo que ele pudesse ter esperança? Eu não sei o que às fake estão querendo, mas uma coisa eu sei, que a Isadora não está gostando do seu nome circular lá dentro e muito menos a gente como família. Ela NUNCA TEVE NADA com ele. Então o que ele faz ou deixa de fazer NÃO é da nossa conta.".

Apaixonado? --- Nesta semana, Thomaz já tinha dito que no seu próximo relacionamento só pretende transar depois do casamento, e citou que Isadora Pompeo se casou virgem com o jogador do Flamengo, Thiago Maia, de quem se separou após 2 meses de casamento.

"Meu Deus, tô apaixonado", disse o ex de Larissa Manoela ao citar a cantora a quem ele estaria conhecendo melhor.