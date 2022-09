Thomaz Costa diz que quase ficou com Maisa Silva no aniversário de Larissa Manoela

"Abafa, abafa", disse Lucas. 'As coisas que eu estou falando pro Brasil, 'véi'! Nossa, mano do céu!", disse Thomaz. "Você é idiota", rebateu Deolane Bezerra.

"Quase fiquei com a Maisa", disse. "Foi no aniversário da Larissa (Manoela), só que elas eram amigas e ela (Maísa) achou mancada. Aí ela passou e nunca aconteceu", completou Thomaz

Thomaz Costa ‘soltou’ que quase ficou com Maisa Silva durante uma festa de aniversário da ex-namorada, Larissa Manoela. Em “A Fazenda 14”, o ator afirmou que a apresentadora, no entanto, desistiu de ficar com ele por ser amiga de Larissa e os dois terem sido namorados.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.