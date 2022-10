Thomaz ameaça desistir de A Fazenda: 'não aguento mais'

Na madrugada de hoje em "A Fazenda 2022" (RecordTV), logo após a festa "Balada Industrial", Thomaz conversou com Tati e Pelé e confessou que está pensando em sair do reality show — tudo devido ao desentendimento que teve com os integrantes da Deolândia.

Nas últimas horas, Thomaz foi criticado por alguns peões devido ao seu comportamento na casa — em especial sobre o affair dele com Tati. Para o grupo de Deolane, o ator apenas reatou com a funkeira por conta de uma estratégia de jogo.

Na ocasião, de madrugada, Tati e Pelé estavam aconselhando o ex-"Carrossel" (SBT) a abrir o olho com os seus amigos. "Ninguém me entende! Vai tomar no c*", disse o jovem.

"Eu quero ir para casa, mano. Não aguento mais isso", seguiu Thomaz, que tentou abrir localizada dentro da despensa. "Não viaja Thomaz, para com isso. Sai daí", aconselhou Pelé. "A gente quer que você abra o olho, caralh*", disse Tati, enquanto o affair continuava encostando na parede, ameaçando deixar o programa. "Vamos dormir, amanhã é outro dia e você pensa nisso", completou a cantora. Logo em seguida, as câmeras do PlayPlus, streaming da RecordTV, cortaram o sinal da conversa. Minutos depois, as imagens mostraram Thomaz já no quarto — lá ele apareceu feliz, rindo e brincando com alguns dos confinados.