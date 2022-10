Tati e Thomaz têm DR após confusão em A Fazenda

"Igual eu falei nas outras vezes. Você me faz bem. Eu gostei do tempo que a gente ficou junto, mas acho que falta diálogo", respondeu Thomaz. "Não que a gente tenha um relacionamento, mas a gente está se relacionando aqui dentro", continuou.

Após a confusão entre Tati e Tiago, na madrugada desta quinta-feira (06), em A Fazenda 14, a funkeira aproveitou para ter uma DR com Thomaz Costa, com quem tem um affair dentro do confinamento.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.