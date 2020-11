Stéfani 'surta' com Mateus e faz peão chorar: 'p*** que pariu, mano'

Stéfani se irritou com Mateus e deixou o colega choroso na noite desta quinta-feira (12). Na cozinha, a ex-De Férias com o Ex começou a demonstrar a irritação, jogando um talher na pia.

Pedem tanto a Stéfani do de férias, mais não aguentam um surto kkk pic.twitter.com/rAVgWTXCer — Maycon (@maycwtuita) November 13, 2020

Mateus perguntou o que acontece. A jovem disparou: "Foi que você tá me irritando. Eu pedi com educação para você me deixar aqui, você ficou andando atrás de mim, cantando toda hora. Porr* cara, decepção atrás de decepção. Put* qu* par**, mano".

Surpreso, Mateus tentou conversar, e pediu desculpas, mas a colega não quis saber. "Eu pedi com educação, pô serio, já não consigo cozinhar direito, eu pedi com educação". O ator, em seguida, afirmou: "Eu tô preparando o meu (jantar) aqui atrás, pelo amor de Deus, não vou discutir". Em seguida, saiu do local, dizendo: "Essa menina é louca, vai tomar no c*".

Stéfani, nunca vou te perdoar por isso aaaaaaaaaa que sacoh, tô triste, sério. #AFazenda12 pic.twitter.com/3Es9pJVrVq — ana (@tweedying) November 13, 2020

Depois do desentendimento, Mateus chorou ao desabafar com Jake e Tays. "Não tô acostumado com grosseria, eu não fiz nada. Eu estava esperando para fazer o meu (jantar). Eu estava aqui na mesa, ela me pediu para esperar, pois não queria ninguém em cima dela", disse.

"Tem que passar por isso, saco cheio já, saco bem cheio. Nunca fiz nada para essa menina, nem votar nela eu votei. Não posso cantar? Uma fedelha dessa, vai toma no c*", desabafou.