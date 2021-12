Solange Gomes está entre os 4 finalistas de A Fazenda 13

"Obrigada, Brasil. Obrigada, meus fãs e vocês que me admiram e entendem o meu jeito. Mãe e filha, é pra vocês. Meus amigos, nação rubro-negra e todo mundo. É um sonho estar nessa final. Que sonho. Senhor, você está cumprindo todas as promessas da minha vida. Falta pouco, senhor", disse ela ao retornar para a sede e continuar na disputa pelo prêmio de R$1,5 milhão.

