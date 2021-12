Sol insinua que Mileide vive de pensão de Safadão e peoa rebate: 'não sabe de nada'

"Não tenho dúvidas sobre isso", afirmou MC Gui. A influenciadora digital relatou que não conta com dinheiro do ex-marido para ajudar no sustento de sua família e encerrou declarando que achou golpe baixo Solange Gomes trazer um assunto pessoal de sua vida para lhe atacar em "A Fazenda 2021". "Eu concordo com algumas coisas e tal, mas ferir a pessoa nesse nível não precisa. Vamos seguir o jogo e o baile".

"Como mãe, filha, enfim, como família. Eu sou mãe solteira até hoje e sou pilar de uma família inteira. Não só do meu filho porque ele tem um pai que honra as calças que veste", disse a peoa.

Mileide Mihaile voltou a falar sobre a discussão que teve com Solange Gomes, nesta sexta-feira (03), em A Fazenda 13. Sol disse que Mileide , durante a madrugada de hoje, Mileide Mihaile se mostrou incomodada por Solange Gomes citar que ela disse que não brigaria por R$ 20 ganha uma pensão alta do ex-marido, o cantor Wesley Safadão.

