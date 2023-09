Sheherazade discute com Simioni em A Fazenda: 'Se ameaçar, tenho advogado'

Sheherazade rebateu. "A carapuça caiu, você é VTzeira. Tá pensando que vai me ameaçar? Se me ameaçar, tenho advogado pra isso".

Sheherazade escolheu André Gonçalves como "parça" e Yuri Meirelles para deixar "fora da cerca". Ela justificou que "nunca havia visto" os participantes do reality antes. Após a dinâmica, a jornalista foi tirar satisfação com Simioni depois de ouvir que a empresária não havia gostado de suas respostas.

