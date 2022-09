Shayan insinua que Deolane e Pétala quebraram regra da Record e advogada se revolta

Deolane Bezerra e Shayan Haghbin já começaram na Fazenda protagonizando vários desentendimentos.

Na madrugada desta quarta (14), o peão sugeriu que a advogada e Pétala Barreiros teria se encontrado antes do confinamento, o que é proibido pela Record.

TRETA às 4h da madrugada! Deolane chama Shayan Haghbin de "mentiroso" e "lixo" por questionar que ela tinha se encontrado com a Pétala antes do reality começar, o que é proibido pelas normas contratuais do reality #AFazenda14 pic.twitter.com/DhFz57PDUA — estrepolia (@estrepolia) September 14, 2022

“Vocês duas são aliadas lá do passado? Antes de começar A Fazenda, vocês se…”, questionou o ex participantes do “Casamento às Cegas Brasil“.

Pétala negou e disse que não conversou com Deolane em nenhum momento. Já a advogada ficou furiosa com insinuação do peão.

“A gente nem devia estar falando isso, porque assinamos um contrato. Não nos encontramos e pronto”. “Aham”, ironizou o empresário.

A peão então subiu o tom e os dois protagonizaram uma nova briga. “Aham o que? Você está questionando o quê? Chama a Record! Chama a Record e questiona isso que você ta falando (…) Mentiroso! Eu nunca encontrei a Pétala! [email protected] Descarado, sonso, mentiroso!”.