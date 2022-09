Shay impede Ingrid de causar punição em A Fazenda

"Se você fizer isso, as pessoas vão pegar raiva de você. Até as pessoas neutras, que gostam de você. E quando você voltar, talvez você seja atingida por eles", disse Shay.

A influencer subiu para a sede para jantar. Quando o sinal da baia tocou, ela ainda não havia terminado de comer — por isso, escondeu um prato de comida no seu balde para tentar descer com o item, que é proibido na baia. A influenciadora também estava levando remédios no meio de suas coisas pessoais.

