Shay diz que acionou justiça contra Lucas após ameaça de morte

O gesto de Lucas ao fazer uma arma com as mãos para Shay em "A Fazenda 2022" (Record TV) continua rendendo. Após a gravação da dinâmica do "Hora de Faro" hoje, Lucas procurou o iraniano para explicar que não o ameaçou de morte. A conversa rolou com outros peões como Iran e Pelé no quarto.

"Eu estou aqui como pessoa civilizada e não querendo mudar intenção de voto de ninguém. Quero que tenhamos um pouco de civilidade. Quando eu tiver embate com você, você não zoar", argumentou Lucas.

"Eu falei que ele não tinha que ter medo de mim, tinha que ter medo do público e de quem anda comigo. Eu não posso me meter em briga porque ando com parada diferente. Pessoas diferentes", continuou, se explicando.

"Lucas, eu já acionei. Se você não tem medo, vamos se entender na justiça", rebateu Shay.