Shay diz para Bruno parar de 'sabonetar': 'Isso mostra falsidade'

Na madrugada de hoje em "A Fazenda 2022" (RecordTV), durante uma conversa com Bruno na baia, Shayan aconselhou o colega de confinamento a "parar de sabonetar" em suas escolhas de jogo. Mais cedo, na formação da primeira roça, o jornalista optou por votar em Thomaz e fez um desabafo sobre o ator.

"Quando eu cheguei aqui, logo de cara fui para a baia. E a pessoa com quem eu mais me conectei foi o Thomaz. Eu entreguei tudo de mim para você, para termos uma relação legal. Mas no decorrer do processo eu cometi erros e dei umas cabeçadas devido ao nervosismo. Aí eu percebi que você sentiu que eu me enfraqueci no jogo e se distanciou de mim", começou Bruno.

"Meu voto é um desabafo porque eu não aceito migalhas, eu quero uma relação de amizade de verdade. Não estou fechando as portas para você, mas queria que você entendesse que eu fiquei muito chateado. Quero que você repense, a gente pode conversar depois", concluiu.

Após toda a dinâmica de formação da berlinda, Shayan conversou com o jornalista e pediu para ele ser mais firme em suas decisões. Mano, se posiciona, pelo amor de Deus. Para de sabonetar! Isso mostra falsidade.