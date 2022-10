Shay desabafa após ser expulso de A Fazenda: 'Acabaram com meu sonho'

Após ser expulso de A Fazenda 14, Shay Haghbin desabafou nas redes sociais sobre o ocorrido. Ele discutiu com Tiago Ramos, que também foi expulso do reality.

“Me agrediram. E eu fui uma reação automática de medo do corpo, mas a Record que manda no programa e decidiram me tirar do jogo.”

.........................................Shay#AFazenda #Faropic.twitter.com/9WOP1frYTx — Marcelle (@MarcelleHerman3) October 21, 2022

"Estou aqui aliviado daquela opressão em cima de mim. Mas eu fui injustiçado sim. Injustiça dói, é pesado. Acabaram com o meu sonho", disse Shay.

"Eu vou postar agora um vídeo que mostra, por outros ângulos, que eu apenas defendi o meu rosto com medo que o Tiago batesse em mim com a garrafa", seguiu.

"Em nenhum momento eu encostei nele. Ele partiu para cima de mim, e eu nunca encostei no rosto dele. O meu cotovelo não pegou no rosto dele. Ele que bateu com a mão no meu rosto", finalizou o ex-peão.