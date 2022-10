Shay causa polêmica ao dizer que MC Kevin 'se matou de medo' de Deolane

"Pra você ver, o cara se matou de medo dela, olha como é a pessoa", disse Shayan após ser questionado por Selfie sobre as atitudes da peoa no confinamento.

Em entrevista "Link Podcast", apresentado por Lucas Selfie, o ex-peão afirmou que Kevin se matou por medo da advogada. O funkeiro morreu em maio de 2021 ao cair do 5º andar de um prédio em que estava hospedado com Deolane, no Rio de Janeiro.

