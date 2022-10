Shay causa mais uma punição e peões ficam enfurecidos em A Fazenda

"Após o toque do berrante, os peões da sede não podem mais ir para a área dos animais. Pelo descumprimento dessa regra, o grupo todo será punido. Vocês ficaram 48 horas sem academia", leu o fazendeiro Vini. "Valeu, Shay", acrescentou. Ao saber que foi o responsável, Shay se dirigiu à sala e pediu desculpas aos colegas de confinamento: "Desculpa pela punição. Eu fui buscar a Deborah lá embaixo para a gente não tomar punição, achei que só o segundo toque [do berrante] estava valendo. Mesmo eu correndo [para voltar para a sede], aconteceu isso. Enfim, desculpa", afirmou o ex-"Casamento às Cegas" (Netflix).

Tudo ocorreu porque Shay desceu para a área externa após o toque do berrante da baia. Na ocasião, ele queria avisar Deborah — que já estava na parte debaixo da fazenda — que a atriz deveria ir para a baia junto com as outras meninas.

