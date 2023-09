Shay acusa Lumena de combinar jogo com WL Guimarães fora de A Fazenda; vídeo

AGORA: Lumena e Shayan brigaram no paiol após um indicar o outro para não subir na sede de A Fazenda. #ProvaDoFazendeiro pic.twitter.com/bmJFGYEvNq — CHOQUEI (@choquei) September 21, 2023

Lumena e Shayan se desentenderam no Paiol de A Fazenda após o empresário acusar a ex-BBB de "combinar jogo" com WL Guimarães antes do reality show.

Lumena e WL se conheceram viveram um affair ao participarem do reality De Férias com o Ex Celebs, da MTV.

"Podre, baixo nível passar isso pela sua cabeça. Antiético! Você que levou para um lado desrespeitoso ao achar que eu ia combinar algo com alguém. Respeita a minha história! Eu tenho ética e uma equipe que cuida muito bem da minha carreira. Palhaçada! Trabalho com transparência na minha vida.", disse Lumena aos prantos.

"Quando você me acusa de uma coisa suja, isso fere os meus valores familiares. Em nenhum momento eu iria mandar mensagem para alguém para a gente ficar junto porque poderia ser benéfico. Primeiro, porque isso foge do meu controle e o Brasil todo está vendo. É baixo! É mais baixo ainda quando você prefere me expor e priorizar um homem", afirmou a ex-BBB.

Após a discussão, Nadja chamou a atenção de Shayan e o empresário tentou se explicar. "A gente teve uma interação e eu falei que vi movimentos em que ela parecia ter vindo para proteger uma pessoa, com combinações."

Minutos depois, Shay pediu desculpas para Lumena.