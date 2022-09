Sem saber de interesse de Tiago Ramos, Deolane pergunta com quem ele ficaria em A Fazenda

A conversa dos peões rolou na manhã desta sexta-feira (16), na cozinha da sede, entre os peões Deolane, Tiago, Lucas e Bia Miranda ao relembrarem a relação polêmica de amizade entre Sthe Matos e Dynho Alves que acabou com o casamento do peão com a MC Mirella.

Deolane perguntou de Tiago Ramos se ele teria interesse de ficar com um dos participantes de A Fazenda 14, no entanto, o que ela não sabe é que ele já revelou que está interessado nela.

