'Se eu voltar, vou voltar grandona', diz Deborah sobre 1ª roça

Após vencer a prova do fazendeiro, Shayan escapou da berlinda, deixando Bruno, Deborah e Tiago na mira do público. Agora, através do voto popular, um dos três peões vai dar adeus ao reality show rural na quinta-feira.

