Sander é eliminado com 6,32% dos votos em A Fazenda

Somente com Márcia e Sander na varanda, a apresentadora anunciou que a peoa voltaria para casa. Durante a semana, os dois tiveram um atrito e com a eliminação do peão, a ex-jogadora de vôlei fez questão de conversar com ele.

Sander foi o oitavo eliminado de A Fazenda 15. Na roça com Lucas Souza e Márcia Fu, o peão conquistou apenas 6,32% dos votos para ficar no reality.

