Sander acusa Márcia Fu de 'se fazer de idosa'

As justificativas da atleta não convenceram e Sander voltou a atacá-la. "Ela se faz de coitada e ela quer passar por idosa. Ela tem 54 anos. Ela é uma atleta, ela malha todo dia. Ela não é idosa. Eu tenho 40 anos, ela tem melhor forma do que eu. E todo mundo que entrou aqui fez milhares de exames. Ela se faz de coitada, se faz de idosa. Ela manda, acha que é a dona daqui".

Sander rebateu. "Arrogante é uma coisa que eu nunca fui e não sou. Não é porque ela vem e me ajuda, me estende a mão, que eu não posso me sentir ofendido. Outra coisa, faz tempo que eu estou observando a Márcia e ela se faz de boba, se faz de tonta, ela se faz de coitada. Ela fica pedindo roupa e ela tem uma loja de roupa. Ela falou pra mim que ela tem uma loja de roupa. Como uma mulher que tem uma loja de roupas fica pedindo roupa? Como uma mulher que tem uma loja de roupas fica pedindo roupa? Ela é uma estrategista, vingativa e falsa".

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.