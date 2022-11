Ruivinha se revolta com aliados e causa climão durante festa em A Fazenda

"Amiga, mas não é sobre você. É sobre o embate com a loira do banheiro", respondeu Pelé, referindo-se à Deolane. "Sim, é sobre o jogo", concordou Kerline. "O que eu senti, além de muita falta deles [Alex e Deborah], é que vocês desmereceram a minha volta falando que a Deborah iria voltar... Ficaram falando toda hora, o Iran acabou de dizer isso, inclusive", seguiu a influenciadora.

Ruivinha de Marte aproveitou a festa, na madrugada deste sábado (12), para questionar os aliados do grupo B sobre a reação deles com a sua volta da roça da edição.

