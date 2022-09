Ruivinha de Marte tem crise de choro e fala em desistir de A Fazenda

Apesar do apoio dos colegas, a influenciadora seguiu chorando por mais alguns minutos. Depois que se acalmou, ela repensou a ideia de deixar o reality show — mas ressaltou que está bem preocupada com a sua imagem dentro da casa.

"Não estou entregando nada. Eu nunca me senti tão inútil na minha vida", disse Ruivinha, em meio a lágrimas. Deborah, Ingrid e Thomaz estavam com a amiga no quarto e tentaram acalmá-la.

Ruivinha de Marte teve uma crise de choro na madrugada de hoje em "A Fazenda 2022" (RecordTV). Em conversa com alguns colegas de confinamento, a influenciadora digital revelou que não sente que está dando o seu melhor no jogo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.