Ruivinha de Marte chora ao lembrar de discussão com Deolane: 'fui idiota'

Ainda em dúvidas, Ruivinha disse que estava preocupada com a percepção da família. "Minha mãe deve estar me achando falsa", opinou. "Não fica pensando nisso", pediu os amigos de Ruivinha.

"É que eu estou me sentindo idiota por ter feito isso e a pessoa vai lá e me explana dessa forma", disse. Ingrid, por sua vez, pediu que a amiga "se perdoasse", enquanto Shay disse que Ruivinha, na verdade, foi humilde.

A treta com Deolane que aconteceu ontem, após a roça em "A Fazenda 2022" (TV Record) ainda está assombrando Ruivinha de Marte. Hoje, momentos antes da festa, a peoa chorou e confessou para os amigos que se "sentiu idiota" por ter ido conversar com a advogada e, dias depois, ser ofendida por ela.

