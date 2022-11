Rodrigo Faro se desculpa por brincadeira racista envolvendo André

"Somente depois de alertados a gente observou que, como sinalizado no site do MASP, as simbologias e leituras que revestem a representação dessa obra, elas são ambíguas. Nós entendemos o motivo real da atividade ter sido lida por algumas pessoas como um ato de conotação racista, mesmo não sendo essa a intenção da nossa equipe. Nós compreendemos as razões de todos que se sentiram ofendidos. Nós lamentamos e nos desculpamos pela falta de bom senso em escolher justamente o André para representar a obra citada", disse o apresentador.

O apresentador Rodrigo Faro pediu desculpas por brincadeira racista envolvendo o peão André durante dinâmica no programa. O rosto do cantor foi colocado na obra 'O Lavrador de Café', de Cândido Portinari.

