Rico vence prova do fazendeiro e garante vaga no top 10 em A Fazenda 13

Essa já é a segunda vez que o humorista conquista a liderança do reality rural. Ele botou tpdp mundo pra trabalhar e cuidar dos ani— Rico foi o vencedor da quarta prova do fazendeiro e teve um mandato polêmico. Com a vitória, o maceioense já está confirmado no top dez da temporada.

