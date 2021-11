Rico vence prova de fogo em A Fazenda 13; saiba quais são os poderes

Com a vitória do humorista, Bil puxou Tiago para a baia e Gui puxou Dynho.

Agora, com o lampião, Rico tem o poder da chama vermelha com duas opções de poder: ganhar cinco mil reais e manter o resta um ou ganhar dez mil reais e indicar o quarto roceiro. Já o poder da chama amarela, só será revelado na terça-feira (09), dia da formação da roça.

